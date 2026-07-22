La actividad económica de Argentina se contrae el 0,5 % intermensual en mayo

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Buenos Aires, 22 jul (EFE).- La actividad económica en Argentina registró en mayo pasado una contracción del 0,5 % en comparación con abril último, tras haber bajado el 1,5 % en el cuarto mes del año, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El dato divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del producto interno bruto (PIB) en el país suramericano, muestra una subida de apenas el 0,2 % en comparación con mayo de 2025.

En los primeros cinco meses del año, la actividad económica acumuló un alza del 1,7 %. EFE

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