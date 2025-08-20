La actividad económica de Argentina se contrae un 0,7 % intermensual en junio
Buenos Aires, 20 ago (EFE).- La actividad económica en Argentina registró en junio pasado un descenso del 0,7 % en comparación con mayo último, tras haberse contraído en aquel mes 0,2 %, informaron este miércoles fuentes oficiales.
El dato divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del producto interior bruto (PIB), muestra, sin embargo, una recuperación del 6,4 % en comparación con junio de 2024, la novena subida interanual consecutiva que se da desde bases muy deprimidas el año pasado. EFE
nk/sbb