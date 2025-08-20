La actividad económica de Argentina se contrae un 0,7 % intermensual en junio

Buenos Aires, 20 ago (EFE).- La actividad económica en Argentina registró en junio pasado un descenso del 0,7 % en comparación con mayo último, tras haberse contraído en aquel mes 0,2 %, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El dato divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del producto interior bruto (PIB), muestra, sin embargo, una recuperación del 6,4 % en comparación con junio de 2024, la novena subida interanual consecutiva que se da desde bases muy deprimidas el año pasado.

En el sexto mes del año los diversos sectores económicos de Argentina operaron en un escenario de relativa estabilidad de precios, pero la demanda en diversos sectores registró un débil comportamiento.

En 2024, en el contexto del severo ajuste puesto en marcha por el Gobierno de Javier Milei, el PIB de Argentina se contrajo 1,7 %, su peor desempeño desde 2020, cuando la actividad se había desplomado un 9,9 % en medio de la pandemia de la covid-19.

De acuerdo a los economistas privados que mensualmente consulta el Banco Central para su informe de expectativas, en 2025 la economía argentina crecerá un 5 %. EFE

