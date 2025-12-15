La actividad económica de Brasil cae un 0,2 % en octubre en su segunda caída consecutiva

São Paulo, 15 dic (EFE).- La actividad económica de Brasil, la mayor potencia de Latinoamérica, cayó un 0,2 % en octubre frente a septiembre pasado, consolidando el escenario de desaceleración del país, informó este lunes el Banco Central.

Se trata de la segunda caída consecutiva de la actividad económica de Brasil, tras retroceder otro 0,2 % en septiembre pasado.

El dato, considerado una medición previa del producto interior bruto (PIB), está por debajo de lo previsto por el mercado financiero, que esperaba una ligera subida.

En la comparación con octubre de 2024, el indicador avanzó, sin embargo, un 0,4 %.

Ya en los últimos doce meses concluidos en octubre, la actividad económica brasileña se expandió a un ritmo del 2,5 %.

La economía brasileña, la mayor de América Latina, está en fase desaceleración desde finales de 2024.

Creció apenas un 0,1 % en el tercer trimestre de este año con respecto al segundo, cuando se expandió apenas un 0,3 %, según los datos divulgados por la oficina de estadísticas del Gobierno.

No obstante, el dato interanual se mantiene en positivo en parte por el buen comportamiento registrado en los tres primeros meses de 2025 (+1,5 %).

Pese a esa pérdida de ritmo, todas las previsiones indican que Brasil crecerá ligeramente por encima del 2 % en 2025, un porcentaje inferior al 3,4 % registrado el año pasado.

El Gobierno achaca esa desaceleración a la elevada tasa oficial de intereses, que se ubica en el 15,0 % anual, la más alta de las dos últimas décadas.

Con todo, el país suramericano goza de una tasa de desempleo en mínimos históricos y una inflación a la baja que se sitúa en el 4,46 % interanual, por debajo del techo de la meta para este año, que es del 4,5 %. EFE

