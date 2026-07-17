La actividad económica de Brasil desacelera en mayo al crecer un 0,1 %

Compartir

1 minuto

São Paulo, 17 jul (EFE).- La actividad económica de Brasil avanzó apenas un 0,1 % en mayo pasado frente a abril, por debajo del crecimiento del 0,5 % registrado el mes anterior, lo que evidencia una fuerte desaceleración, informó este viernes el Banco Central.

El dato, considerado una medición previa del producto interior bruto (PIB), se mantuvo en positivo gracias al impulso de la industria, que registró un alza del 0,4 % mensual.

Sin embargo, el sector agropecuario, uno de los motores de la mayor economía de América Latina, retrocedió un 1 % entre abril y mayo de 2026, mientras que los servicios se mantuvieron estables (+0,1 %).

En comparación con mayo de 2025, el indicador subió un 0,8 %. Ya en los últimos doce meses concluidos en mayo presentó un crecimiento del 1,4 %.

La economía brasileña está en fase de desaceleración desde el año pasado, cuando avanzó un 2,3 % frente al 3,4 % reportado en 2024.

Para este 2026, año de elecciones presidenciales, regionales y legislativas, el frenazo debe continuar de acuerdo con las previsiones del mercado financiero, que proyecta un alza del PIB de alrededor del 2 %.

El Gobierno brasileño, por su parte, es ligeramente más optimista y calcula un crecimiento del 2,3 % para 2026, aunque con una inflación del 5,1 %, superando el techo de la meta oficial, que es de 4,5 %, debido al inestable escenario internacional y los posibles impactos del fenómeno meteorológico de El Niño. EFE

cms/pcc