La actividad económica de Brasil se retrae un 0,5 % en julio

São Paulo, 15 sep (EFE).- La actividad económica de Brasil, la mayor potencia de América Latina, retrocedió un 0,5 % en julio frente a junio pasado, lo que supone el tercer resultado negativo seguido, informó este lunes el Banco Central.

El dato, considerado una referencia para el producto interior bruto (PIB), refleja la desaceleración que el Gobierno brasileño proyecta para este año, después de haber registrado un crecimiento económico del 3,4 % en 2024.

Todos los sectores económicos sufrieron una caída en julio y el frenazo fue especialmente brusco para la industria (-1,1 %), según los datos del Banco Central.

La economía brasileña está sufriendo el impacto de las altas tasas de interés, que se mantienen en el 15 % anual, en un intento del Banco Central de moderar la inflación, que se encuentra en el 5,13 % interanual.

Para este año, el mercado financiero proyecta un crecimiento del PIB brasileño del 2,13 %, porcentaje inferior al 2,3 % previsto por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.EFE

