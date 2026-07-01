La actividad económica de Chile se contrae 0,9 % en mayo y encadena cinco meses de caídas

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Santiago de Chile, 1 jul (EFE).- La actividad económica de Chile se contrajo un 0,9 % interanual en mayo, con lo que encadena cinco meses de cifras negativas, informó este miércoles el Banco Central del país.

El resultado del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que reúne el 90 % de los bienes y servicios y se considera un estimación adelantada del PIB chileno, se explicó por el mal desempeño de la actividad minera en el mayor productor de cobre del mundo.

«La producción de bienes cayó 4,7 % en términos anuales, resultado que fue determinado por el desempeño de la minería, en particular del cobre», apuntó el emisor.

También cayó en menor medida la producción industrial, «en línea con una menor elaboración de productos pesqueros», indicó el Banco Central.

«La serie desestacionalizada se contrajo 0,2 % respecto del mes precedente y 0,7 % en doce meses», agregó.

El Imacec no minero, que deja fuera la principal actividad del país, presentó un crecimiento anual de 0,7 %, «mientras que en términos desestacionalizados cayó 0,3 % respecto del mes anterior y aumentó 1 % en doce meses», añadió.

En abril, la economía chilena se contrajo un 1,2 % interanual, la mayor caída desde marzo de 2023.

Los malos datos de la actividad económica se suman a los del desempleo.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó el martes que la tasa de desempleo alcanzó en mayo el 9,4 %, su nivel más alto en cinco años.

En su último Informe de Política Monetaria (IPoM), el Banco Central moderó en junio sus expectativas de crecimiento para este año y pronosticó que el PIB chileno se expandirá entre el 1 % y el 1,75 % en 2026.

El PIB chileno creció un 2,5 % en 2025 y la inflación cerró en el 3,5 %, su nivel más bajo en cinco años. EFE

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