La actividad económica de México crece un 3,3 % interanual en diciembre de 2025

Ciudad de México, 23 feb (EFE).- La actividad económica de México se elevó un 3,3 % interanual en diciembre de 2025, debido al desempeño positivo de todos los sectores, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Inegi detalló que, en cifras originales, el incremento anual del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se explicó por el avance de las actividades primarias del 11,4 %, de las terciarias del 3,2 % y las secundarias que avanzaron un 0,2 %.

En el acumulado de enero a diciembre de 2025, la actividad económica mostró un incremento del 0,4 % frente al mismo periodo de 2024, según el reporte del instituto autónomo.

Al interior de las actividades primarias, la agricultura subió un 5,5 %, mientras que la cría y explotación de animales repunto el 2,7 %.

En las secundarias, la minería disminuyó un 6,5 % anual, las industrias manufactureras cayeron el 0,5 %, la construcción se contrajo un 1 % y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como el suministro de agua y gas, cayó el 0,3 %.

En las actividades terciarias, el comercio al por mayor bajó el 4,5 %, en contraste con el comercio al por menor, que subió el 4,3 %.

También avanzaron los transportes, correos y almacenamiento (0,7 %), mientras que el rubro de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas cayó al 3 %.

En sentido opuesto, destacaron los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos (12 %) y los servicios de salud y asistencia social (4,8 %).

En cifras desestacionalizadas —que eliminan efectos de calendario y coyunturales— el IGAE se incrementó un 0,4 % mensual en diciembre de 2025 y creció el 2,4 % anual, precisó el Inegi.

El dato de diciembre contrasta con el retroceso interanual del 0,1 % reportado para noviembre de 2025, debido a la caída en el sector secundario (-0,8 %), aunque con un crecimiento del primario (1,3 %) y el terciario (0,2 %), de acuerdo con el propio Inegi.

El IGAE es un indicador preliminar que muestra la tendencia de la economía en el corto plazo.

El dato de diciembre se da a conocer luego de que el Inegi ajustó al 0,6 % el crecimiento anual del país en 2025 y un aumento del 1,8 % en el cuarto trimestre del año.

De acuerdo con analistas, México ha evitado una recesión técnica tras no verse tan afectado por los aranceles de Estados Unidos, aunque la economía mantuvo un desempeño débil en el 2025.

La economía de México creció el 1,5 % en 2024, pero cayó el 0,6 % de octubre a diciembre, su primera contracción a tasa trimestral en los últimos tres años, ante la incertidumbre causada por la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

El país creció el 3,2 % en 2023, el 3,9 % en 2022 y el 6,1 % en 2021, según las cifras actualizadas del Inegi. EFE

