La actividad económica de México retrocede un 0,1 % interanual en noviembre

Ciudad de México, 23 ene (EFE).- La actividad económica de México retrocedió un 0,1 % interanual en noviembre de 2025, debido al desempeño negativo de las actividades secundarias, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Inegi detalló que, en cifras originales, el retroceso anual del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se explicó por la caída de las actividades secundarias (-0,8 %), mientras que las primarias crecieron 1,3 % y las terciarias avanzaron 0,2 %.

En el acumulado de enero a noviembre de 2025, la actividad económica mostró un incremento de 0,2 % frente al mismo periodo de 2024, según el reporte del instituto autónomo.

Al interior de las actividades primarias, la agricultura subió un 0,9 %, mientras que la cría y explotación de animales repunto 2,6 %.

En las secundarias, la minería disminuyó 1 % anual y las industrias manufactureras cayeron 2,2 %, mientras que la construcción creció 3,7 % y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como el suministro de agua y gas, avanzó 1,4 %.

En las actividades terciarias, el comercio al por mayor bajó 6,7 %, en contraste con el comercio al por menor, que subió 3,9 %.

También retrocedieron los transportes, correos y almacenamiento (-2,7 %) y el rubro de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas (-2,3 %).

En sentido opuesto, destacaron los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos (11,0 %) y los servicios de salud y asistencia social (5,7 %).

En cifras desestacionalizadas —que eliminan efectos de calendario y coyunturales— el IGAE cayó 0,2 % mensual en noviembre de 2025 y creció 1,1 % anual, precisó el Inegi.

El dato de noviembre contrasta con el avance interanual de 1,7 % reportado para octubre de 2025, cuando el repunte se apoyó en el sector primario (12,4 %) y el terciario (2,4 %), frente a una caída del secundario (-0,4 %), de acuerdo con el propio Inegi.

El IGAE es un indicador preliminar que muestra la tendencia de la economía en el corto plazo.

El dato de noviembre se da a conocer luego de que el Inegi ajustó al -0,2 % trimestral el retroceso definitivo del producto interior bruto (PIB) del tercer trimestre y a una semana de darse a conocer el desempeño de todo 2025.

De acuerdo con analistas, México ha evitado una recesión técnica tras no verse tan afectado por los aranceles de Estados Unidos, aunque la economía mantiene un desempeño débil hacia el cierre de 2025.

La economía de México creció el 1,5 % en 2024, pero cayó el 0,6 % de octubre a diciembre, su primera contracción a tasa trimestral en los últimos tres años, ante la incertidumbre causada por la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

El país creció el 3,2 % en 2023, el 3,9 % en 2022 y el 6,1 % en 2021, según las cifras actualizadas del Inegi, mientras que en lo que va de 2025, el Inegi ha registrado un incremento del 1,2 % del PIB nacional. EFE

