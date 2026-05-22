La actividad económica de México se eleva un 1,4 % interanual en marzo

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Ciudad de México, 22 may (EFE).- La actividad económica de México se elevó un 1,4 % interanual en marzo de 2026, impulsada principalmente por los sectores primario y secundario, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Inegi detalló que, en cifras originales, el incremento anual del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se explicó gracias al avance del 2,8 % en las actividades terciarias y del 2,2 % en las primarias, en contraste con el retroceso del sector secundario del 1,3 %.

En las actividades primarias, la agricultura subió un 2 %, mientras que la cría y explotación de animales repuntó un 2,6 %.

En las secundarias, las industrias manufactureras cayeron 1 %, al igual que la construcción (6,2 %), mientras que la minería avanzó 6 % y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica se elevó 0,2 %.

En las actividades terciarias, el comercio al por mayor repuntó 8,2 % y el comercio al por menor subió 0,8 %.

Asimismo, aumentaron los servicios de salud y de asistencia social (3,8 %), al igual que los transportes, correos y almacenamiento (1,3 %), mientras que el sector de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas también se contrajo -4,5 %.

También destacaron los servicios de salud y asistencia social (3,8 %) y servicios financieros y de seguros (2,9 %).

En cifras desestacionalizadas -que eliminan efectos de calendario y coyunturales- el IGAE se elevó un 0,5 % mensual en marzo de 2026.

El dato del tercer mes del año contrasta con el retroceso interanual de 0,3 % reportado para febrero de 2026, debido a la caída en el sector secundario (-1,3 %), pese al avance en las actividades primarias (2,3 %) y de las terciarias (0,1 %).

El IGAE es un indicador preliminar que muestra la tendencia de la economía en el corto plazo.

En 2025 la economía mexicana creció 0,6 % anual y 1,8 % en el cuarto trimestre del año.

De acuerdo con analistas, México ha evitado una recesión técnica tras no verse tan afectado por los aranceles de Estados Unidos, aunque la economía mantuvo un desempeño débil en el 2025.

El país creció el 1,5 % en 2024, el 3,2 % en 2023, el 3,9 % en 2022 y el 6,1 % en 2021, según las cifras actualizadas del Inegi. EFE

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