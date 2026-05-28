La actividad económica de Nicaragua creció un 5,3 % en marzo de 2026

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San José, 28 may (EFE).- El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) en Nicaragua registró un crecimiento interanual del 5,3 % en marzo de 2026 con relación al mismo mes del año anterior, según el informe divulgado este jueves en Managua por el Banco Central nicaragüense.

El IMAE es un indicador que mide los 17 principales sectores de la actividad económica de un país y es utilizado para la toma de decisiones de inversión.

El Banco Central de Nicaragua precisó que el crecimiento del IMAE en marzo fue del 5,3 % con relación a marzo de 2025, mientras que la variación acumulada en el período enero-marzo se ubicó en 6 %, y la variación promedio anual fue del 5,7 %.

Las actividades con mayores crecimientos en marzo fueron explotación de minas y canteras (25,2 %); construcción (21,8 %); comercio (14,1 %); hoteles y restaurantes (11,8 %); intermediación financiera y servicios conexos (4,7 %); y otros servicios (7,3 %), detalló el emisor.

«El crecimiento de explotación de minas y canteras fue resultado, en gran medida, por el aumento en la minería metálica», explicó la entidad monetaria.

El mes pasado EE.UU. sancionó a dos hijos de los copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, un viceministro, otros cuatro individuos y a siete empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción y comercialización de oro en el país.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, los sancionados «ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua» y están «involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua» ligadas al sector aurífero.

Por otro lado, se registraron disminuciones en las actividades de pesca y acuicultura (-14,2 %); energía y agua (-6,9 %); industria manufacturera (-3,3 %); y agricultura (-3,2 %), de acuerdo con la información.

Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2,5 % y el 3,5 %.

El producto interno bruto (PIB) de Nicaragua creció el 4,9 % en 2025; el 3,6 % en 2024; el 4,4 % en 2023; el 3,6 % en 2022; y el 10,5 % en 2021, tras contraerse en promedio el 2,83 % anual en el período 2018-2020, según los datos oficiales. EFE

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