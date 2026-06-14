La actividad económica de Panamá crece un 5,96 % interanual en abril de 2026

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Ciudad de Panamá, 14 jun (EFE).- El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Panamá creció un 5,96 % interanual en abril pasado impulsado por sectores como el comercio, el transporte y las finanzas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) difundidos este domingo.

La expansión de abril pasado es superior al 4,15 % reportado en el mismo mes del año anterior, precisa el INEC, un ente de la Contraloría General panameña.

El IMAE es un indicador de producción que permite aproximar la senda del crecimiento económico del país, un indicador que se situó en el 4,4 % del producto interno bruto (PIB) en el 2025 impulsado por el sector transporte, principalmente por los peajes del Canal interoceánico, y el comercio.

En su reporte, el Inec señaló que en abril pasado la actividad comercial registró un resultado positivo por el dinamismo de las ventas minorista y mayorista locales, así como por las reexportaciones de bienes de la Zona Libre de Colón – la mayor del continente – la venta de automóviles nuevos y la gasolina 91 octanos.

Nuevamente el pujante tránsito por el Canal de Panamá – beneficiado por la crisis en Oriente Medio que impacta en el estrecho de Ormuz – apalancó la expansión del sector transporte, almacenamiento y comunicaciones, así como también lo hizo el transporte aéreo y el movimiento de contenedores a través del sistema portuario nacional.

La intermediación financiera mostró aumento en los depósitos externos y la cartera crediticia, y la producción industrial reflejó un incremento en la elaboración de productos alimenticios como el procesamiento de carne de pollo, sacrificio del ganado vacuno y porcino, y la elaboración de derivados del tomate.

Por otra parte, mostraron variaciones negativas el cultivo de piña, la captura de pescado y filete de pescado destinado a la exportación, la generación de energía térmica, la venta de combustible de 95 octanos, las bebidas gaseosas y alcohólicas y la producción de leche. EFE

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