La actividad en la industria manufacturera de China se contrae por quinto mes consecutivo

Pekín, 30 sep (EFE).- La actividad en la industria manufacturera de China se contrajo en septiembre por quinto mes consecutivo, según el índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) que divulgó este lunes la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

El PMI se situó en septiembre en los 49,8 puntos, por encima de los 49,1 que había marcado el mes anterior y superando lo esperado por los analistas, que pronosticaban que se situaría en los 49,4.

En este indicador, una marca por encima del umbral de los 50 puntos supone un crecimiento de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que una por debajo representa una contracción.

De los cinco subíndices que componen el PMI manufacturero, el único que resistió en el área de expansión fue el de producción, mientras que los de nuevos pedidos -clave para medir la demanda-, inventario de materias primas, empleo y plazos de entrega quedaron todos por debajo del umbral de los 50 puntos.

El estadístico de la ONE Zhao Qinghe achacó el «descenso del nivel de prosperidad» a factores como «las altas temperaturas y las lluvias» en el noveno mes del año.

«La producción y la demanda se ralentizaron», subrayó Zhao, quien enfatizó además que los índices de precios de compra de las principales materias primas y de fábrica se han mantenido en niveles bajos durante dos meses consecutivos, afectados por «fluctuaciones significativas en los precios de mercado».

Sin embargo, el estadístico también señaló datos positivos como el hecho de que el PMI de las grandes empresas manufactureras siguiese en el terreno de expansión o el aumento registrado en sectores como el de la fabricación de productos de alta tecnología.

La ONE también publicó este lunes su PMI del sector no manufacturero, que mide la actividad en los sectores de servicios y construcción y que desaceleró de 50,3 de agosto hasta 50 en el noveno mes del año, marca que no mete al indicador en la zona de contracción, al igual que durante el resto del año.

El sector de la construcción se aceleró desde los 50,6 a los 50,7 puntos, mientras que el de servicios se contrajo de 50,2 a 49,9.

El PMI compuesto, que aúna la evolución de las industrias manufactureras y las no manufactureras, experimentó un aumento desde 50,1 de agosto hasta el dato de 50,4 registrado en septiembre. EFE

