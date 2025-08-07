La actividad industrial de Argentina cae el 1,2 % en junio
Buenos Aires, 7 ago (EFE).- La actividad industrial de Argentina registró en junio una bajada del 1,2 % en comparación con mayo, tras dos meses de recuperación, informaron este jueves fuentes oficiales.
Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de producción industrial manufacturero creció en junio el 9,3 % con respecto al mismo mes de 2024, con lo que logró siete meses consecutivos de avance en términos interanuales, aunque desde una base de comparación muy deprimida. EFE
nk/cpy