La actividad industrial de Argentina cae el 2,3 % en julio
Buenos Aires, 8 sep (EFE).- La actividad industrial de Argentina registró en julio un descenso del 2,3 % en comparación con junio y encadenó así dos mes de contracción, informaron este lunes fuentes oficiales.
Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de producción industrial manufacturero cayó en julio el 1,1 % con respecto al mismo mes de 2024, tras siete meses consecutivos de avance en términos interanuales. EFE
