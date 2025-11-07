La actividad industrial de Argentina cae un 0,1 % en septiembre

Buenos Aires, 7 nov (EFE).- La actividad industrial de Argentina registró en septiembre una caída del 0,1 % en comparación con agosto, tras haber registrado un alza del 0,6 % el mes anterior, informaron este viernes fuentes oficiales.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de producción industrial manufacturero cayó en septiembre un 0,7 % con respecto al mismo mes de 2024, con lo que encadenó tres meses de retracción en términos interanuales.

De acuerdo a los datos del Indec, en los primeros nueve meses del año la actividad industrial acumuló un alza del 3,8 %.

Siete de las 16 ramas industriales incluidas en la medición oficial registraron en septiembre caídas en términos interanuales, entre las que resaltaron las de la industria textil (-20,5 %), las prendas de vestir, cuero y calzado (-14 %), los productos de metal (-11,8 %) y los productos de caucho y plástico (-11,1 %),

Entre las alzas destacaron el refinamiento de petróleo (+7,6 % interanual) y maquinarias y equipos (4,5 %).

El informe no detalla el comportamiento de cada rama industrial respecto al mes anterior.

En el contexto del severo ajuste, puesto en marcha a finales de 2023 por el Gobierno de Javier Milei, la industria se hundió un 9,4 % en 2024.

En la primera mitad de 2025 la recuperación del sector manufacturero ha sido lenta y heterogénea, de la mano de una paulatina desaceleración de la inflación.

Sin embargo, actualmente se advierte un estancamiento en el consumo, un crecimiento de las importaciones y un encarecimiento del crédito que afectan a la producción doméstica. EFE

