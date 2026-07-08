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La actividad industrial de Argentina crece apenas el 0,4 % en mayo de 2026

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Buenos Aires, 8 jul (EFE).- La actividad industrial de Argentina creció en mayo pasado apenas el 0,4 % en comparación con abril último, tras haber caído el 1,8 % intermensual en el cuarto mes del año, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de producción industrial manufacturero se derrumbó un 5,7 % con respecto al mismo mes de 2025, luego de haber registrado en abril pasado una caída interanual del 2,5 %.

En los primeros cinco meses de 2026, la actividad industrial acumuló una caída del 3,1 %. EFE

nk /gad

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