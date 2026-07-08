La actividad industrial de Argentina crece apenas el 0,4 % en mayo de 2026

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Buenos Aires, 8 jul (EFE).- La actividad industrial de Argentina creció en mayo pasado apenas el 0,4 % en comparación con abril último, tras haber caído el 1,8 % intermensual en el cuarto mes del año, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de producción industrial manufacturero se derrumbó un 5,7 % con respecto al mismo mes de 2025, luego de haber registrado en abril pasado una caída interanual del 2,5 %.

En los primeros cinco meses de 2026, la actividad industrial acumuló una caída del 3,1 %.

De acuerdo con el informe del Indec, catorce de las 16 ramas industriales incluidas en la medición oficial registraron en mayo caídas en términos interanuales, entre las que resaltaron las de productos textiles (-26,2 %), maquinaria y equipo (-23,4 %), industria automotriz (-15,9 %), prendas de vestir y calzado (-14,7 %), siderurgia (-4 %), sustancias químicas (-3,1 %) y alimentos y bebidas (-3,0 %).

Solo crecieron en términos interanuales el refino de petróleo (+19,4 %) y los productos de tabaco (+14,6 %).

El informe oficial no ofrece datos sobre el desempeño de cada sector respecto al mes anterior.

Según señaló la Unión Industrial Argentina (UIA), la mayor entidad empresarial del país, en un reporte, «los indicadores de mayo presentaron una dinámica heterogénea respecto al mes anterior, con mejoras puntuales en algunos sectores, aunque sin modificar el panorama general de bajo nivel productivo».

El año pasado, la industria argentina acumuló un crecimiento de apenas el 1,6 %, desde un desplome del 9,4 % en 2024. EFE

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