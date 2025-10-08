The Swiss voice in the world since 1935
La actividad industrial de Argentina crece apenas el 0,6 % en agosto

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Buenos Aires, 8 oct (EFE).- La actividad industrial de Argentina registró en agosto un alza de apenas el 0,6 % en comparación con julio, tras dos meses de contracción, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de producción industrial manufacturero cayó en agosto el 4,4 % con respecto al mismo mes de 2024, con lo que encadenó dos meses de retracción en términos interanuales. EFE

nk/nvm

