La actividad industrial de Argentina crece el 3,1 % en enero

2 minutos

Buenos Aires, 6 mar (EFE).- La actividad industrial de Argentina registró en enero pasado un alza del 3,1 % en comparación con diciembre último, el segundo mes consecutivo de expansión, informaron este viernes fuentes oficiales.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de producción industrial manufacturero se contrajo en enero el 3,2 % con respecto al mismo mes de 2025 y sumó así siete meses de retracción en términos interanuales.

De acuerdo al informe del Indec, solo seis de las 16 ramas industriales incluidas en la medición oficial registraron en enero mejoras en términos interanuales, entre las que resaltaron las de sustancias químicas (7,2 %); productos minerales no metálicos (4,3 %); y refinados de petróleo, coque y combustible nuclear (2,2 %).

Por el contrario, entre las caídas interanuales resaltaron las de vehículos automotores (-25,7 %); productos textiles (-23,9 %); prendas de vestir (- 20,6 %) y maquinaria (-20,2 %).

El informe no detalla el comportamiento de cada rama industrial respecto al mes anterior.

El año pasado, la industria argentina acumuló un crecimiento de apenas el 1,6 %, desde un desplome del 9,4 % en 2024.

En los últimos días, los empresarios industriales y el Gobierno del ultraliberal Javier Milei han polemizado por los problemas que atraviesa el sector manufacturero.

El Ejecutivo de Milei, que aplica desde finales de 2023 un severo plan de ajuste, sostiene que el sector industrial argentino se ha vuelto ineficaz tras décadas de políticas proteccionistas e incentivos estatales que los empresarios se resisten a perder y afirma que las industrias tendrán que reconvertirse o morir si no se vuelven competitivas.

Desde el empresariado advierten que las dificultades para mantener las plantas operativas y preservar los puestos de trabajo son crecientes por una combinación de altas tasas de interés que encarecen la financiación, una apreciación cambiaria que abarata los productos importados y un mercado interno debilitado por bajos ingresos.

Según indicó la consultora Orlando Ferreres en un informe, durante la primera parte de este año podrían darse «algunas tensiones en la industria, ligadas principalmente a los menores niveles de consumo interno».

«Esperamos que el contexto macroeconómico más estable, con mayor confianza y una mejora en los ingresos de las familias, lleve a una eventual reactivación de la actividad industrial», añadió la consultora. EFE

