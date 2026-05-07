La actividad industrial de Argentina crece el 3,2 % en marzo

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Buenos Aires, 7 may (EFE).- La actividad industrial de Argentina creció en marzo pasado el 3,2 % en comparación con febrero último, tras haber caído el 3,1 % en el segundo mes del año, informaron este jueves fuentes oficiales.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de producción industrial manufacturero aumentó un 5 % con respecto al mismo mes de 2025.

De ese modo, el indicador puso fin a una seguidilla de ocho meses de retracción en términos interanuales.

En el primer trimestre de 2026, la actividad industrial acumuló, de todos modos, una caída del 2,3 %, impactada por el muy negativo desempeño registrado, particularmente, en febrero. EFE

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