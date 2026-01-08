La actividad industrial de Argentina se contrae el 0,6 % en noviembre de 2025

1 minuto

Buenos Aires, 8 ene (EFE).- La actividad industrial de Argentina registró en noviembre pasado una caída del 0,6 % en comparación con octubre, con lo que encadenó tres meses de contracción, informaron este jueves fuentes oficiales.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de producción industrial manufacturero cayó en noviembre el 8,7 % con respecto al mismo mes de 2024 y sumó así cinco meses de retracción en términos interanuales.

De acuerdo con los datos del Indec, entre enero y noviembre de 2025 la actividad industrial acumuló un alza del 2 %. EFE

nk/pd/cpy