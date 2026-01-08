La actividad industrial de Argentina se contrae el 0,6 % en noviembre de 2025

Buenos Aires, 8 ene (EFE).- La actividad industrial de Argentina registró en noviembre pasado una caída del 0,6 % en comparación con octubre, con lo que encadenó tres meses de contracción, informaron este jueves fuentes oficiales.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de producción industrial manufacturero cayó en noviembre el 8,7 % con respecto al mismo mes de 2024 y sumó así cinco meses de retracción en términos interanuales.

De acuerdo con los datos del Indec, entre enero y noviembre de 2025 la actividad industrial acumuló un alza del 2 %.

Quince de las 16 ramas industriales incluidas en la medición oficial registraron en noviembre caídas en términos interanuales, entre las que resaltaron las de la producción de automóviles (-23 %), maquinaria y equipo (-17,9 %) y alimentos y bebidas (-7,8 %).

Solo registró crecimiento el refino de petróleo, con un alza interanual del 6,3 %.

El informe no detalla el comportamiento de cada rama industrial respecto al mes anterior.

En el contexto del severo ajuste puesto en marcha a finales de 2023 por el Gobierno de Javier Milei, la industria se había hundido un 9,4 % en 2024.

En la primera mitad de 2025 el sector manufacturero exhibió una recuperación lenta y heterogénea, de la mano de una paulatina desaceleración de la inflación.

Sin embargo, en el segundo semestre la actividad industrial se vio afectada negativamente por un estancamiento en el consumo, un crecimiento de las importaciones y un encarecimiento del crédito, entre otros factores.

En noviembre, además, parte de la contracción de la actividad fabril puede atribuirse a que en el mes solo hubo 18 días laborables, dos menos que en noviembre de 2024 y cuatro menos que en octubre último, lo que pudo haber afectado la productividad. EFE

