La actividad industrial de China cae en julio, por debajo de las previsiones

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La actividad industrial de China se desplomó en julio, según datos oficiales publicados este viernes, mientras los líderes de la segunda economía mundial luchan por reactivar la demanda interna.

El índice de compra gerencial, un indicador clave de la salud industrial, entró en territorio de contracción al situarse en 49,2 puntos, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

La marca de 50 puntos separa la expansión de la contracción.

La cifra de este mes quedó muy por debajo de las 50,1 unidades previstas por la agencia financiera Bloomberg con base en una encuesta a economistas, y representó una caída respecto a los 50,3 registrados en junio.

El sector manufacturero de China ha enfrentado incertidumbre este año debido a la guerra en Oriente Medio, que ha impulsado al alza los precios mundiales de la energía.

El auge de las exportaciones, respaldado por la fuerte demanda en el extranjero de productos electrónicos y hardware de inteligencia artificial, ha servido de salvavidas ante la debilidad del consumo interno.

Estas cifras poco alentadoras se dan a conocer un día después de que el presidente Xi Jinping reconociera que la economía del gigante asiático enfrenta «dificultades y desafíos».

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