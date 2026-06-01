La actividad industrial de China se estanca por la débil demanda interna

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La actividad industrial china se estancó en mayo después de dos meses de expansión, ante la débil demanda interna y el encarecimiento de la energía por la guerra en Oriente Medio, según cifras oficiales divulgadas el domingo.

El índice de compra gerencial, un indicador clave de la salud industrial, alcanzó 50 puntos en mayo, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

La marca de 50 puntos separa la expansión de la contracción.

La cifra es una caída de los 50,3 puntos en abril y los 50,4 puntos de marzo.

La desaceleración se da en medio de la guerra de Oriente Medio, que frenó los embarques por el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tránsito de petróleo y gas, causando el encarecimiento de la energía.

Debido a la guerra, las fábricas chinas enfrentan materias primas más caras, en especial en los sectores de energía y química.

China, la segunda mayor economía mundial, ha enfrentado los últimos años una desaceleración de la demanda interna y la inversión que ha golpeado su enorme sector manufacturero.

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