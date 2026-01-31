La actividad manufacturera china frena en enero por la debilidad de la demanda

2 minutos

Pekín, 31 ene (EFE).- La actividad en la industria manufacturera de China descendió en enero por la entrada de algunos sectores en la temporada baja y la persistente debilidad de la demanda, según el índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) que publicó este sábado la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El PMI se situó en enero en los 49,3 puntos, ocho décimas por debajo de la cifra registrada el mes anterior, prolongando así la contracción de la actividad en el sector.

En este indicador, una cifra por encima del umbral de los 50 puntos supone un crecimiento de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que una por debajo representa una contracción.

De los cinco subíndices que componen el PMI manufacturero, tan solo el de producción y el de plazos de entrega se mantuvieron en zona de expansión, mientras que nuevos pedidos, inventario de materias primas y empleo quedaron por debajo.

La estadística de la ONE Huo Lihui atribuyó el descenso del indicador a la entrada de algunos sectores en su temporada baja tradicional, junto con una demanda efectiva aún insuficiente, si bien destacó que la producción industrial continuó expandiéndose.

De hecho, la experta oficial subrayó que las expectativas empresariales se mantuvieron en terreno positivo, lo que indica que una parte relevante de las compañías conserva la confianza en la evolución del mercado a corto plazo.

La ONE también publicó hoy su PMI del sector no manufacturero, que mide la actividad en los sectores de servicios y construcción y que retrocedió desde diciembre hasta los 49,4 puntos, situándose igualmente en zona de contracción.

Dentro de este segmento, la construcción acusó el impacto de las bajas temperaturas y la cercanía de las festividades del Año Nuevo lunar, con una caída del indicador hasta los 48,8 puntos, mientras que el de servicios descendió levemente hasta los 49,5 puntos, pese a la elevada actividad en los servicios financieros.

El PMI compuesto, que aúna la evolución de las industrias manufactureras y no manufactureras, cayó en enero hasta los 49,8 puntos, nueve décimas menos que en diciembre, lo que refleja una ralentización general de la actividad económica. EFE

gbm/rrt