La actividad manufacturera china frena tras marcar su máximo desde 2021, según RatingDog

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Shanghái (China), 1 jun (EFE).- La actividad en la industria manufacturera de China continuó expandiéndose en mayo, superando expectativas pese a que aminoró el ritmo frente a la lectura anterior, que había sido la más potente desde 2021, según datos divulgados este lunes por la consultora especializada RatingDog.

El índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) de esa firma, elaborado por la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) y que muchos inversores internacionales toman como referencia para analizar el sector manufacturero chino, frenó desde los 52,2 puntos hasta los 51,8 en el quinto mes de 2026.

Los analistas esperaban una ralentización más acusada, situando sus pronósticos en torno a los 51,4 enteros.

A la hora de medir el PMI, una marca por encima de los 50 puntos representa una expansión de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que por debajo supone una contracción.

La lectura de RatingDog dibuja un panorama más optimista que la oficial, publicada ayer por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), la cual se situó precisamente en ese umbral de las 50 unidades en mayo, 0,3 puntos por debajo de la marca anterior.

El fundador de la consultora, Yao Yu, destacó hoy que el subíndice que mide los nuevos pedidos -indicador clave de la demanda- moderó su crecimiento en mayo pero se mantuvo igualmente entre los registros más altos del último lustro, incluso pese a una «ligera caída» de los llegados desde mercados extranjeros.

Según su análisis, las presiones inflacionistas «se moderaron», ofreciendo «un cierto alivio» a las firmas del sector, aunque los precios de los insumos siguieron creciendo a un ritmo mayor a la media ante el aumento de los costes de las materias primas y de la energía, así como por los problemas en las cadenas de suministro.

Los empresarios encuestados por RatingDog siguieron mostrando optimismo de cara a los próximos doce meses, apuntando sus expectativas hacia una mayor demanda en el mercado.

En cualquier caso, Yao advierte de que mencionados factores como la moderación de las tasas de crecimiento de la demanda o la reducción de los pedidos provenientes del extranjero son «riesgos clave que merecen atención». EFE

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