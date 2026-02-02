La actividad manufacturera en China acelera por segundo mes consecutivo, según RatingDog

(Actualiza con comentarios de analistas)

Shanghái (China), 2 feb (EFE).- La actividad en la industria manufacturera de China se expandió a un ritmo más rápido en enero y marcó su segundo mes consecutivo de crecimiento, según el índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) divulgado este lunes por la consultora RatingDog.

Este indicador, elaborado por la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) y que muchos inversores internacionales toman como referencia para analizar el sector manufacturero chino, subió desde los 50,1 puntos de diciembre hasta los 50,3 en el primer mes de 2026.

La cifra, además, coincide exactamente con las expectativas más extendidas entre los analistas.

A la hora de medir el PMI, una marca por encima de los 50 puntos representa una expansión de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que por debajo supone una contracción.

La lectura de RatingDog contrasta con la oficial, divulgada este fin de semana por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que apuntó a una contracción de la actividad manufacturera (49,3 puntos frente a los 50,1 de diciembre) ante la debilidad de la demanda.

El fundador de la consultora, Yao Yu, apuntó a la mejora del mercado laboral en el sector como principal factor de expansión en enero, impulsada por el crecimiento de los nuevos pedidos -por octavo mes consecutivo, aunque a un ritmo «fraccionario»- y las necesidades de producción.

«En líneas generales, el sector manufacturero mantuvo su crecimiento en enero, caracterizado por una recuperación menor de la demanda y una ligera mejora del empleo. Sin embargo, la confianza de los empresarios cayó y la inercia de crecimiento sigue siendo débil», matizó Yao.

En su opinión, si la recuperación de la demanda sigue siendo «limitada» en 2026 y las presiones de costes se mantienen, «los márgenes de beneficios seguirán bajo presión».

Por su parte, Zichun Huang, analista de Capital Economics, hace una lectura conjunta de los datos oficiales y la medición alternativa publicada hoy y apunta a que los PMI dibujaron una «pérdida de inercia generalizada» en el comienzo del año, afectando especialmente a la construcción, que cayó a sus niveles más bajos con la excepción de los años de la pandemia.

Si bien la media de los dos indicadores apunta a que los pedidos para exportación se mantienen en niveles previos a la escalada arancelaria iniciada por EE. UU. el año pasado, la demanda general «cayó con fuerza», lo cual significaría que depende cada vez más de las ventas al extranjero ante su prolongada debilidad a nivel nacional.

«Con las exportaciones y el apoyo fiscal ofreciendo probablemente un impulso menor, esperamos que el crecimiento económico (de China) se muestre moderado en 2026», sentencia la experta. EFE

