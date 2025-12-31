La actividad manufacturera en China volvió a expandirse en diciembre, según RatingDog

Pekín, 31 dic (EFE).- La actividad en la industria manufacturera de China volvió a expandirse en diciembre tras la caída registrada el mes anterior, según el índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) divulgado este miércoles por la consultora RatingDog.

Este indicador, elaborado por la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) y que muchos inversores internacionales toman como referencia para analizar el sector manufacturero chino, subió desde los 49,9 puntos de noviembre hasta los 50,1 en el último mes del año.

A la hora de medir el PMI, una marca por encima de los 50 puntos representa una expansión de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que por debajo supone una contracción.

La lectura de RatingDog coincide, además, con la oficial, divulgada este mismo miércoles por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), la cual apuntó a una leve expansión de la actividad manufacturera tras ocho meses consecutivos de contracción, situando su PMI en los 50,1 puntos.

El fundador de RatingDog, Yao Yu, apunta a «ligeras mejoras generales en la oferta y la demanda» como factores que explican el «crecimiento marginal» de diciembre.

«Por el lado de la demanda, aunque la debilidad de las condiciones externas devolvió los nuevos pedidos de exportación a una contracción marginal, el total de nuevos pedidos se expandió por séptimo mes consecutivo, respaldado por el lanzamiento de nuevos productos en el mercado interno y por esfuerzos de desarrollo empresarial», señala el analista.

Según Yao, el sector manufacturero chino recuperó el crecimiento a finales de 2025 pero con una mejora «marginal», ya que el «impacto de las promociones y de los nuevos productos parece obedecer a impulsos puntuales, cuya sostenibilidad aún debe observarse».

«De cara al futuro, aunque las empresas mantienen la confianza para 2026, el optimismo se ha moderado y continúa por debajo de la media histórica», sostiene el experto, quien prevé que el apoyo de las políticas «facilite una recuperación moderada y sostenida» en 2026. EFE

