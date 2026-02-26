La actividad minera en Perú alcanza récord histórico de generación de empleo en 2025

Lima, 26 feb (EFE).- La actividad minera en Perú generó en promedio más de 264.000 empleos directos en 2025, lo que constituye la cifra más alta de la historia en el país andino, informó este jueves el Boletín Estadístico Minero, elaborado por el Ministerio de Energía y Minas.

La cifra muestra, según el Ejecutivo, el dinamismo del empleo minero formal y aseguró que el crecimiento del número de trabajos en el sector es el resultado de la mayor actividad operativa y de la creciente demanda de servicios especializados vinculados al desarrollo de proyectos extractivos en el país.

Solo en diciembre de 2025, el empleo directo generado por la minería alcanzó 276.765 puestos de trabajo, «evidenciando un crecimiento significativo respecto al mismo mes del 2024 y manteniéndose en niveles históricamente elevados».

En el último mes del año pasado, el empleo generado por las empresas contratistas mineras y empresas conexas concentró el 73 % del total, alcanzando 201.901 trabajadores, lo que representa un crecimiento interanual de 16,2 %, como resultado de la expansión del empleo minero y el rol creciente de las empresas de servicios y actividades conexas en la cadena productiva.

Por su parte, el empleo generado directamente por las compañías mineras ascendió a 74.864 trabajadores, representando el 27 % del total y mostrando un incremento interanual de 1,6 %.

Desde una perspectiva territorial, la región sureña de Arequipa lideró el ránking nacional con 46.924 trabajadores, equivalente al 17 % del empleo total.

Le siguió Moquegua, también en el sur, con 24.993 trabajadores (9 %), y en tercer lugar se ubicó La Libertad, en el norte del país, que registró 24.278 trabajadores (8,8 %).

El Boletín Estadístico Minero destacó que en este mes se registraron 21.801 mujeres empleadas en el subsector minero, lo que representó el 7,9 % del empleo total, lo que muestra una tendencia creciente del empleo femenino en comparación con diciembre de 2024.

Durante el 2025, el 87,4 % del volumen exportado de productos tradicionales en Perú correspondieron a productos mineros como el cobre (10,6 %) que tuvo como principal país de destino a China, oro (11,7 %), zinc (14,4 %) y plomo (29,1 %). EFE

