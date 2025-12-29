La actividad pesquera de Perú creció 6,3 % entre enero y octubre pasado

1 minuto

Lima, 29 dic (EFE).- La actividad pesquera peruana creció en 6,3 % entre enero y octubre de este año, en comparación con el mismo período de 2024, informó este lunes el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El ente emisor señaló en un comunicado que en octubre pasado el sector registró un crecimiento general de 25,7 % interanual, debido a una mayor captura de pesca destinada al consumo humano directo, en la que destacaron los productos frescos y congelados.

La pesca marítima se incrementó en octubre en 37,3 % para llegar en los diez primeros meses del año a un 6,9 %, en comparación con el mismo período anterior.

La pesca para consumo humano creció 38,4 % interanual en octubre, principalmente por la mayor captura de pota (calamar gigante), bonito y langostino, aunque aún mantuvo un decrecimiento entre enero y octubre de 2 % en comparación con el año anterior.

Por otra parte, el BCRP indicó que la pesca continental tuvo una reducción de 18,1 % en octubre, por efecto de la menor producción de trucha, aunque en los primeros diez meses del año se incrementó en 2 %. EFE

