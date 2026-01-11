La actriz británico-iraní Nazanin Boniadi dice que «miles» de personas han muerto en Irán

2 minutos

Londres, 11 ene (EFE).- La actriz británico-iraní Nazanin Boniadi dijo este domingo a ‘Sky News’ que, según sus informaciones, «miles de manifestantes han sido asesinados» por el régimen islamista de Irán.

Boniadi, nacida en Teherán y criada en Londres, expresó su temor por el estado de sus seres queridos, de los que apenas tiene detalles dado que el país «lleva ya tres días de apagón de internet».

«La muy limitada información que he recibido ha sido gracias a la existencia de terminales Starlink y no son buenas noticias, lamentablemente», declaró.

«Nos llega que miles de iraníes han sido asesinados por el régimen, miles de manifestantes. Hay un mensaje concreto que se ha hecho público: un hombre relata haber visto 450 muertos en una morgue, que estaba tan llena que los cuerpos se almacenaban en un almacén», explicó.

Boniadi, que ha participado en diversas series y en películas como ‘Iron Man’ (2008) y Ben Hur’ (2016), pidió a la comunidad internacional que apoye a los manifestantes, muchos de ellos gente joven nacida bajo el régimen de los ayatolás.

Dijo que, aunque el detonante de las protestas iniciadas el pasado 28 de diciembre fue la situación económica, en realidad reclaman esencialmente un cambio de gobierno.

«Los iraníes no tienen nada que perder. Lo que quieren es su dignidad. Se trata de lograr finalmente la libertad, incluso mientras la economía se derrumba», manifestó al canal televisivo.

Preguntada sobre si el heredero exiliado de la dinastía Pahlaví, Reza Pahlaví, que ha arengado las protestas, podría liderar una transición política, la también activista de derechos humanos respondió que su nombre parece ser el único que suena con un cierto consenso.

«Reza Pahlaví ha dejado claro que quiere liderar algún tipo de transición hacia elecciones libres y justas, para que el pueblo iraní pueda decidir por sí mismo qué tipo de futuro quiere», afirmó.

Boniadi, de 45 años, dijo que su esperanza es «llegar a un punto en el que podamos tener elecciones libres y justas y que el futuro sea determinado por el pueblo iraní».

«Que ese futuro sea una monarquía constitucional o una república debe decidirlo el pueblo», apostilló.

En el Reino Unido, la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, declaró que «se necesita mucha valentía para alzar la voz en un sistema autoritario, especialmente para las mujeres jóvenes, pero no debería ser necesario tener coraje solo para hacer que se oiga tu voz. EFE

jm/vh