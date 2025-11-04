La actriz española Marisa Paredes será homenajeada en el festival portugués Leffest

2 minutos

Lisboa, 4 nov (EFE).- La española Marisa Paredes, fallecida el año pasado, será homenajeada en el festival de cine portugués Leffest, que la describió como «una actriz íntegra, leal y luchadora» que dejó «un legado de fuerza y sensibilidad».

«Como dijo Pedro Almodóvar, Marisa Paredes era la mujer que ‘dignificaba todo'», explicó en un comunicado en su página web Leffest, que se celebra en Lisboa del 7 al 16 de noviembre.

Para recordarla, se proyectarán tres de las películas en las que participó: ‘La flor de mi secreto’ (1995) de Almodóvar, ‘Las cartas perdidas’ (2021) de Amparo Ciment y ‘Profundo carmesí’ (1996) del mexicano Arturo Ripstein.

Tras la proyección de ‘La flor de mi secreto’, que será el 16 de noviembre en el Cine Nimas, en la que Paredes se pone en la piel de una escritora de novelas románticas en crisis incapaz de conseguir finales felices, su hija, María Isasi, junto con Chema Prado y Manuel Martín Cuenca la recodarán en una charla.

Isasi, también actriz, también estará el día 15 en la proyección de ‘Las cartas perdidas’, un documental ficticio que da voz a las republicanas perseguidas y silenciadas por el franquismo, con situaciones recreadas y basadas en cartas reales de mujeres encarceladas o exiliadas.

De Arturo Ripstein -que también será homenajeado en esta edición de la muestra de cine- el día 15 se proyectará ‘Profundo carmesí’, tras la que el director dará una ‘masterclass’.

Marisa Paredes, considerada como una actriz «legendaria» del cine español, ganó los premios Nacional de Cinematografía (2006), Goya de Honor (2018) y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, otorgada a título póstumo en 2024. EFE

lmg/pddp