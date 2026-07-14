La actriz estadounidense Ellen Burstyn, León de Oro a la carrera en el Festival de Venecia

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Roma, 14 jul (EFE).- La actriz estadounidense Ellen Burstyn sera el segundo León de Oro a toda su carrera en la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre de 2026, y en el que también será premiado por su trayectoria George Clooney, informaron este martes los organizadores.

«No solo voy a viajar a una de mis ciudades favoritas del mundo, sino que además vuelvo a casa con un León de Oro en mis brazos. ¡El León de Oro a la Trayectoria del Festival de Cine de Venecia! Me siento muy honrada, muy feliz, muy agradecida», dijo la actriz tras conocer la decisión.

El director del Festival, Alberto Barber, declaró que la premiada es “una intérprete de rara intensidad y verdad».

La actriz de «El Exorcista» ha abarcado «más de cincuenta años del cine estadounidense, aportando profundidad y complejidad a personajes femeninos inolvidables, capaces de encarnar las contradicciones y transformaciones de las mujeres contemporáneas», añadió Barber. EFE

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