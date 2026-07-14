La actriz estadounidense Ellen Burstyn, León de Oro a la carrera en el Festival de Venecia

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Roma, 14 jul (EFE).- La actriz estadounidense Ellen Burstyn será el segundo León de Oro de honor en la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre de 2026, y en la que también será premiado por su trayectoria George Clooney, informaron este martes los organizadores.

«¡No solo voy a viajar a una de mis ciudades favoritas del mundo, sino que además volveré a casa con un León de Oro en mis brazos!. ¡El premio a la trayectoria del Festival de Cine de Venecia! Me siento muy honrada, muy feliz, muy agradecida», dijo la actriz tras conocer la decisión, según recoge un comunicado de la Mostra.

El director del Festival, Alberto Barbera, afirmó por su parte que la premiada es «una intérprete de una rara intensidad y autenticidad».

La actriz de ‘El exorcista’ (‘The Exorcist’, 1973) tiene una carrera que abarca «más de cincuenta años del cine estadounidense», en la que ha aportado «profundidad y complejidad a personajes femeninos inolvidables, capaces de encarnar las contradicciones y transformaciones de las mujeres contemporáneas», añadió Barbera.

El León de Oro le será entregado durante una gala en la que se proyectará el cortometraje ‘Flesh Impact’, dirigido por Maggie Gyllenhaal, dedicado a Marilyn Monroe y en el que Burstyn «ofrece otra extraordinaria demostración de su excepcional talento interpretativo», en palabras del responsable del festival.

Burstyn, que ha trabajado tanto en cine como en teatro y televisión, se convirtió en 1975 en la tercera mujer en la historia en ganar un premio Tony y un premio Óscar en el mismo año.

El Tony por la obra de Broadway ‘Same Time, Next Year’ (por cuya adaptación al cine en 1978 optó al Óscar y ganó el Globo de Oro) y la estatuilla de la Academia de Hollywood por ‘Alicia ya no vive aquí’ (‘Alice Doesn’t Live Here Anymore’, 1974), de Martin Scorsese, que también le valió una nominación al Globo de Oro y un premio BAFTA a la mejor actriz.

Descubierta en ‘La última película’ (‘The Last Picture Show’, 1971), de Peter Bogdanovich, por la que recibió su primera nominación al Óscar como actriz de reparto, fue catapultada al estrellato mundial gracias al éxito de ‘El exorcista’, de William Friedkin, su primera candidatura como protagonista.

A lo largo de los años ha trabajado con algunos de los directores de cine más importantes, como Alain Resnais, en ‘Providence’ (1977); Paul Schrader, en ‘Hardcore’ (1979); Bob Rafelson en ‘El rey de Marvin Gardens’ (‘The King of Marvin Gardens’, 1972); Paul Mazursky en ‘El fabuloso mundo de Alex’ (Alex in Wonderland’, 1970); Darren Aronofsky, en ‘Réquiem por un sueño’ (‘Requiem for a Dream’, 2000) o Christopher Nolan, en ‘Interstellar’ (2014).

Cuenta con otras dos nominaciones al Óscar a mejor actriz, por ‘Resurrección’ (‘Resurrection, 1980) y por ‘Réquiem por un sueño’, además de dos Premios Emmy, en 2009 como actriz invitada en la serie ‘Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales’ y en 2013, a mejor interpretación femenina de reparto por ‘Political Animals’.

Burstyn es la copresidenta del Actors Studio, la escuela más influyente del cine y el teatro, fundada en 1947 sobre la base de la técnica desarrollada por Lee Strasberg, y por la que pasaron desde Marlon Brando a Paul Newman, Marylin Monroe, James Dean, Jane Fonda, Steve Mcqueen, Al pacino, Dustin Hoffman, Sydney Pollack, Montgomery Clift, Joanne Woodward, Sissi Spacek o Robert de Niro.

En esa posición «Burstyn ha transformado la fragilidad y la disciplina metódica en las herramientas de un estilo interpretativo basado en la verdad emocional, la escucha activa y la generosidad hacia sus personajes».

«Su arte, capaz de iluminar el dolor y la resiliencia cotidianos con dignidad, ironía y valentía, sigue siendo un modelo absoluto de autenticidad interpretativa y compromiso cívico en la profesión actoral», añadió Barbera. EFE

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