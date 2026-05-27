La Administración Trump planea tratar en Kenia a ciudadanos expuestos al ébola, según NYT

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Nueva York, 27 may (EFE).- La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea desviar a Kenia a los ciudadanos estadounidenses que hayan estado expuestos al virus del ébola para su observación y tratamiento, en lugar de repatriarlos para ser atendidos en unidades médicas especializadas como se hizo en brotes anteriores, reveló este miércoles The New York Times.

La medida se produce en medio de un preocupante brote de ébola en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo, que ya ha sido declarado emergencia de salud pública de importancia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El brote se ha disparado a más de 1.000 casos y más de 230 muertes en apenas once días desde su anuncio oficial.

Según las fuentes del Times, que hablaron bajo condición de anonimato, un equipo del Servicio de Salud Pública de EE.UU. está siendo entrenado para desplegarse en Kenia. Allí, en coordinación con los departamentos de Estado, Defensa y Salud, Washington está habilitando una instalación para que los ciudadanos estadounidenses puedan pasar la cuarentena o recibir tratamiento médico.

Expertos en salud pública consultados por el diario han expresado su profunda preocupación y sorpresa ante esta decisión. El doctor Tom Inglesby, director del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, recordó el «fuerte compromiso ético» de atender al personal en suelo estadounidense con los mejores recursos posibles.

Por su parte, el doctor Craig Spencer, experto en salud pública de la Universidad de Brown y superviviente de ébola tras contagiarse en Guinea en 2014, calificó la medida de «abdicación dramática de lo que debemos a los nuestros», dudando además de que una instalación temporal en Kenia pueda igualar la sofisticación de los centros construidos en EE.UU. durante la última década.

La semana pasada, el Gobierno de Trump invocó una ley de salud pública conocida como Título 42 para prohibir la entrada a EE.UU. de inmigrantes y residentes permanentes legales que hubieran estado en el Congo, Uganda o Sudán del Sur en los 21 días previos. EFE

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