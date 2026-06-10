La AEMA resalta el retraso en implementar los planes de adaptación climática en Europa

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Copenhague, 11 jun (EFE).- Europa registró progresos en el impulso de medidas de adaptación, pero el retraso en la implementación y la falta de coordinación comprometen su resiliencia frente al cambio climático, señaló este jueves en un informe la Agencia Europea para el Medio Ambiente (AEMA).

El estudio constató que los 32 países miembros del Espacio Económico Europeo (EEE) adoptaron planes de adaptación, pero existe una brecha entre planificación y aplicación en un contexto en el que el continente experimenta un calentamiento dos veces superior a la media en todo el planeta.

Los fenómenos extremos relacionados con el clima han costado más de 822.000 millones de euros desde 1980 a los países de la Unión Europea (UE) -una cuarta parte del total, entre 2021 y 2024-, además de unas 441.000 muertes, recuerda la AEMA.

«Europa ha empezado a construir una base de evidencia sólida sobre riesgos climáticos, pero eso no se ha traducido de forma consistente en acciones coordinadas a niveles de gobierno», señaló en un comunicado este organismo con sede en Copenhague.

El informe resaltó que las evaluaciones de riesgo climático, aunque ganaron en presencia, varían en su enfoque metodológico, su cobertura sectorial, temática y actualidad, lo que limita «una comprensión coherente de los riesgos compartidos en Europa».

Los diversos enfoques políticos, la coordinación compleja entre sectores y entre los distintos niveles de gobierno, la poco clara identificación con el riesgo, la capacidad institucional variable y la financiación incierta desafían la coherencia política.

El desarrollo y uso de los sistemas de monitorización, evaluación y aprendizaje varían de país a país, y factores como la vulnerabilidad social y las consideraciones sobre la equidad no fueron tampoco integrados de forma sistemática en los planes de adaptación nacional.

De ahí que la AEMA considere necesaria más coherencia en las política de adaptación y en la base legal para la preparación frente a las emergencias y la resiliencia climática a nivel de la UE.

Los municipios más pequeños, los más vulnerables

Los municipios de menos de 20.000 habitantes -incluidos suburbios, áreas rurales y villas-, que suponen el 40 % de la población de la UE, han avanzado también en las medidas de adaptación, aunque en menor medida que los de mayor tamaño, según otro estudio difundido por la AEMA.

Sólo el 16 % de esos municipios tienen planes formales de adaptación climática frente al 28 % de los de mayor tamaño, a pesar de que muchos afrontan riesgos climáticos «serios».

El informe apunta a una serie de retos como las limitaciones en capacidad financiera y humana, redes, expertos e información, así como a la falta de claridad en el reparto de responsabilidades.

La AEMA destaca a varios países como ejemplo de apoyo nacional y regional a las entidades municipales, entre los que cita a Italia, Austria y España.

En el caso español, el estudio destaca que cinco autonomías (Navarra, Valencia, Galicia, Baleares y Canarias) han adoptado como obligatorio el plan de acción climática y energía sostenible (SECAP) y que todos los municipios que quieren desarrollarlo reciben apoyo de las autoridades provinciales y regionales. EFE

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