La aerolínea Austrian Airlines reanudará vuelos directos a Teherán este lunes

Teherán, 2 nov (EFE).- Irán anunció este domingo que los vuelos de la aerolínea Austrian Airlines entre Viena y Teherán se reanudarán la madrugada de este lunes, tras casi cinco meses de interrupción por la guerra de 12 días con Israel.

“Se han llevado a cabo numerosas negociaciones con la aerolínea austríaca, y tras varios meses, estos vuelos se reanudarán la madrugada del lunes en la ruta Viena-Teherán-Viena”, declaró el director interino del Aeropuerto Internacional Imam Jomeini de Teherán, Ramin Kashef-Azar, a la agencia estatal IRNA.

El funcionario indicó que el primer vuelo de la compañía aérea austriaca aterrizará en Teherán a las 2:30 de la madrugada del lunes hora local (23:00 GMT), y que una hora más tarde despegará de nuevo rumbo a Viena.

Kashef-Azar señaló que estos vuelos están programados para los lunes, miércoles, viernes y sábados.

El director aeroportuario también informó sobre la reanudación de los vuelos de la aerolínea alemana Lufthansa a Irán a partir de mediados de diciembre, operando seis días a la semana entre Frankfurt y Teherán.

Austrian Airlines, que forma parte del grupo Lufthansa, había anunciado previamente que sus vuelos de Viena a Teherán se reanudarían este domingo.

Tanto Austrian Airlines como Lufthansa suspendieron sus vuelos a Teherán en junio, tras el inicio de la guerra de 12 días entre Israel e Irán.

Los vuelos de Lufthansa y Austrian Airlines serán los únicos vuelos directos desde Teherán hacia Europa, ya que los vuelos de IranAir a ciudades europeas no se realizan desde octubre de 2024 debido a las sanciones de la Unión Europea (UE). EFE

