La aerolínea Copa extiende hasta el 18 de diciembre la suspensión de vuelos a Venezuela

Ciudad de Panamá, 10 dic (EFE).- La aerolínea panameña Copa extendió este miércoles nuevamente la suspensión de vuelos desde y hacia Caracas hasta el 18 de diciembre, en medio de la escalada de tensión entre EE.UU. y Venezuela, a la vez que evalúa «otras alternativas» en otros aeropuertos.

«Copa Airlines informa que continúa monitoreando y evaluando las condiciones necesarias para garantizar la seguridad operacional de sus vuelos a Venezuela por lo que ha decidido extender la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia Caracas hasta el jueves 18 de diciembre de 2025», señala la comunicado. EFE

