La aerolínea Copa extiende hasta el 18 de diciembre suspensión de vuelos a Venezuela

2 minutos

Ciudad de Panamá, 10 dic (EFE).- La aerolínea panameña Copa extendió este miércoles nuevamente la suspensión de vuelos desde y hacia Caracas, Venezuela, hasta el 18 de diciembre, en medio de la escalada de tensión entre EE.UU. y el país caribeño, a la vez que evalúa «alternativas» en otros aeropuertos.

«Copa Airlines informa que continúa monitoreando y evaluando las condiciones necesarias para garantizar la seguridad operacional de sus vuelos a Venezuela por lo que ha decidido extender la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia Caracas hasta el jueves 18 de diciembre de 2025», señala el comunicado.

La aerolínea señaló que «durante este periodo, con el propósito de atender la alta demanda de pasajeros en esta época del año» ha incrementado «sus operaciones hacia la ciudad de Cúcuta, Colombia» (zona fronteriza a Venezuela).

Asimismo, agrega el comunicado, Copa Airlines «se encuentra evaluando otras alternativas de aeropuertos que cuenten con sistemas de aproximación que no se vean afectados por las intermitencias recientes en las señales de navegación».

De igual manera, ofrece a sus clientes con «vuelos programados hasta la fecha mencionada» otras opciones como cambio de fecha sin cargos extras, cancelar el viaje «manteniendo el valor del boleto como crédito para una fecha futura» y un reembolso de los billetes «no utilizados o parcialmente utilizado», según la información oficial.

Hace una semana, la aerolínea anunció la suspensión de los vuelos de manera temporal, alegando intermitencias en una de las señales de navegación, primero para el 4 y 5 de diciembre, que fue extendiendo luego hasta el 12 de diciembre y ahora hasta el 18.

Varias aerolíneas han cancelado vuelos a Venezuela después de que el pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. instase a «extremar la precaución» al sobrevolar el país y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa» en la zona.

Esto en el contexto del inédito despliegue militar estadounidense en el Caribe, defendido por la Casa Blanca como parte de su estrategia contra las drogas procedentes de Suramérica, pero que el Gobierno venezolano que dirige Nicolás Maduro tacha de «amenaza» e intento de propiciar un cambio de régimen.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en la red social Truth que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado «en su totalidad».EFE

