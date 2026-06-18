La aerolínea estadounidense JetSmart invertirá 550 millones de dólares en Argentina

Compartir

2 minutos

Buenos Aires, 18 jun (EFE).- La línea aérea de bajo costo JetSmart, controlada por el fondo de inversión estadounidense Indigo Partners, anunció este jueves que invertirá 550 millones de dólares en Argentina para sumar rutas e incrementar su flota.

El plan de expansión incluye la incorporación a partir de noviembre y diciembre de este año de las rutas entre Buenos Aires y las ciudades argentinas de Posadas, San Juan y Santiago del Estero, además de la que unirá la capital argentina con Maceió, en Brasil.

Estas incorporaciones se suman al reciente anuncio de la ruta entre Buenos Aires y la ciudad argentina de Jujuy, en el extremo noroeste del país.

La aerolínea también dio detalles del crecimiento de su flota, que llegará a 17 aviones en octubre y alcanzará los 23 para la temporada del próximo verano austral argentino.

La compañía dijo en un comunicado que busca cubrir el espacio que ha dejado en el mercado argentino la reducción del 13 % en la oferta de asientos que se ha registrado en el segundo trimestre de este año.

Según indicó la empresa, el plan de expansión implicará la incorporación de 300 nuevos empleos directos e indirectos.

«Somos la aerolínea de mayor crecimiento de Argentina y de Sudamérica, y hoy venimos a confirmarlo invirtiendo más de 550 millones, para llegar a 23 aeronaves en el país», afirmó Estuardo Ortiz, director ejecutivo y fundador de JetSmart.

Fundada en 2016, JetSmart opera unas 90 rutas nacionales e internacionales en Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y República Dominicana, con una flota de 54 aviones. EFE

nk/pd/gad