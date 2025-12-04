La aerolínea estatal colombiana Satena suspende temporalmente sus vuelos a Venezuela

Bogotá, 4 dic (EFE).- La aerolínea estatal colombiana Satena anunció este jueves la suspensión temporal de los vuelos que opera desde y hacia la ciudad venezolana de Valencia por «intermitencias» en los «sistemas de navegación satelital usados por las aeronaves», en medio de la tensión en Venezuela tras el cierre de su espacio aéreo anunciado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

«Esta medida responde a reportes de interferencias ya registradas en los sistemas de navegación satelital utilizados por las aeronaves», expresó la aerolínea en un comunicado.

Satena se suma así a la decisión tomada por la compañía colombiana Wingo y su matriz, la panameña Copa Airlines, de sus pender sus vuelos al país caribeño, mientras que la aerolínea venezolana Laser informó este jueves que canceló sus viajes en la ruta desde Caracas a Madrid y viceversa hasta el 8 de diciembre por «causa de fuerza mayor». EFE

