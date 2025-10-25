La aerolínea estatal de Pakistán reanuda sus vuelos al Reino Unido tras cinco años de veto

2 minutos

Islamabad, 25 oct (EFE).- La aerolínea estatal paquistaní Pakistan International Airlines (PIA) reanudó este sábado sus vuelos al Reino Unido, después de que en julio se levantara la prohibición que pesaba sobre ella desde 2020 por un escándalo de licencias de piloto falsas, surgido tras un accidente en el que murieron casi cien personas.

«Hoy PIA reanudó sus dos vuelos semanales a Mánchester. El vuelo Boeing 777 de Islamabad a Mánchester partió alrededor del mediodía», dijo a EFE el portavoz de PIA, Abdullah Hafeez, que informó que, tras reanudar sus operaciones con esta ciudad británica, en una segunda fase se iniciarán vuelos a Birmingham y a Londres.

Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea (UE) prohibieron operar en sus aeropuertos a PIA en junio de 2020 tras un accidente mortal en la ciudad de Karachi en el que murieron 97 personas.

Al siniestro le siguieron denuncias por irregularidades en la concesión de licencias a pilotos de la aerolínea, que se endeudó notablemente tras lo ocurrido.

El pasado 16 de julio, el Comité de Seguridad Aérea del Reino Unido levantó su veto sobre las aerolíneas paquistaníes, una decisión que siguió a la de la UE, que acabó con la prohibición en noviembre del año pasado.

El ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, inauguró la vuelta de operaciones de vuelo de la endeudada aerolínea al Reino Unido en el Aeropuerto de Islamabad.

Asid reconoció que la suspensión de vuelos hace cinco años causó pérdidas financieras significativas al Gobierno de Pakistán.

«El vuelo a Mánchester es un comienzo notable, pero estamos firmemente decididos a iniciar vuelos a Londres y a Birmingham a continuación», añadió el ministro.

Asif consideró esenciales para los más de 1,4 millones de paquistaníes que viven en el Reino Unido y en el resto de Europa y señaló que las remesas que éstos envían son «la columna vertebral» de la economía de este país asiático.

«Lo asumimos como un reto nacional. El Gobierno, sin perder un segundo, empoderó y proporcionó recursos a los organismos de aviación del país», aseguró.

El Gobierno de Pakistán ha rescatado repetidamente a PIA en el pasado. Islamabad está a punto de privatizar la aerolínea como parte de un plan más amplio para reducir las pérdidas de las empresas estatales, en el marco del programa de préstamos de 7.000 millones de dólares que este país asiático mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI). EFE

