La aerolínea Estelar suspende vuelos desde Venezuela a España hasta el 28 de noviembre

1 minuto

Caracas, 24 nov (EFE).- La aerolínea venezolana Estelar anunció este viernes la suspensión de sus vuelos correspondientes a la ruta Caracas-Madrid entre el 24 y el 28 de noviembre por, dijo, motivos operacionales de su proveedor aéreo Iberojet.

A través de un comunicado publicado en Instagram, la empresa aseguró estar trabajando en la reprogramación de su itinerario hacia Madrid y ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados.

Igualmente, la aerolínea local Laser comunicó la reprogramación de su vuelo previsto para este lunes hasta Madrid para el próximo jueves, 27 de noviembre, también por motivos operacionales, según la información difundida en Instagram, de su empresa aliada Plus Ultra. EFE.

sc/lb/lab