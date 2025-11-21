La aerolínea kazaja Air Astana prepara la mayor renovación de su flota

Astaná, 21 nov (EFE).- La aerolínea kazaja Air Astana prepara la mayor renovación de su flota con un pedido para la compra de hasta 50 aviones de la familia Airbus A320neo, informó este viernes la compañía.

Según la aerolínea, fueron realizados 25 pedidos en firme y otros 25 condicionales.

El acuerdo prevé la compra de aviones Airbus A320neo y A321neo, el primero de los cuales tendrá que ser entregado a partir de 2031.

Peter Foster, director ejecutivo de Air Astana, indicó que la ampliación de la flota de la familia A320neo contribuirá a mantener altos estándares de eficiencia operativa y calidad de servicio, además de garantizar un crecimiento sostenible para la aerolínea.

Air Astana comenzó a operar el Airbus A320ceo en 2006, realizando vuelos domésticos y a países de Asia Central y el Cáucaso.

El A320neo se incorporó a la flota de la aerolínea en 2016 y, posteriormente, en 2019, la compañía recibió su primer A321LR, que actualmente se utiliza en rutas de larga distancia.

La flota total de Air Astana consta actualmente de 62 aeronaves, 59 de las cuales pertenecen a la familia Airbus A320. Estos aparatos son utilizados tanto por Air Astana como por la aerolínea de bajo coste FlyArystan. EFE

