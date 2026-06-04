La aerolínea LATAM distribuirá chocolate ecuatoriano en más de 25 rutas internacionales

2 minutos

Quito, 4 jun (EFE).- LATAM airlines Ecuador informó este jueves de que suma a la firma de chocolates Paccari a su propuesta de servicio a bordo, para ofrecer una experiencia de viaje cada vez más conectada con la identidad latinoamericana, en más de 25 rutas internacionales que conectan Europa, Oceanía, Estados Unidos y África con Sudamérica.

Esta colaboración permitirá que pasajeros en vuelos y cabinas seleccionadas disfruten de chocolates elaborados con cacao de origen ecuatoriano, reconocido mundialmente por su calidad y sostenibilidad, indicó LATAM en un comunicado.

Recordó que Paccari es una marca emblemática que ha llevado el cacao latinoamericano al mundo, destacándose por su enfoque en la innovación, el comercio justo y el respeto por el medio ambiente.

«Esta alianza refleja nuestro compromiso de impulsar marcas ecuatorianas y llevarlas más lejos a través de nuestra red. Nos llena de orgullo ofrecer a nuestros pasajeros productos que combinan calidad, sostenibilidad y origen local», dijo Mónica Fistrovic, directora ejecutiva (CEO) de LATAM Airlines Ecuador.

Como parte de esta alianza, se distribuirán y ofrecerán aproximadamente seis millones de mini-barras de chocolate Paccari al año, convirtiendo esta iniciativa en una de las plataformas de promoción internacional más importantes para un producto ecuatoriano.

La magnitud del acuerdo permitirá que millones de pasajeros de distintas nacionalidades descubran el sabor, la calidad y la historia detrás del cacao ecuatoriano, convirtiendo cada vuelo en una oportunidad para proyectar al país y a uno de sus productos más emblemáticos ante el mundo, señaló LATAM.

Anotó que, más allá de ofrecer una experiencia gastronómica diferenciada a bordo, esta iniciativa representa una oportunidad única para seguir posicionando a Ecuador como un referente mundial en la producción de cacao fino de aroma y chocolate premium.

«Cada barra de Paccari lleva consigo el trabajo de cientos de familias productoras y el compromiso de demostrar que desde Ecuador podemos transformar la manera en que se entiende el chocolate», comentó Santiago Peralta, fundador y gerente general de Paccari.

Al incorporar productos de origen local y proyectarlos hacia mercados internacionales, la aerolínea fortalece su compromiso con el desarrollo de la región, mientras que Paccari continúa llevando el nombre del país a nuevas alturas y consolidando al cacao ecuatoriano como un símbolo de excelencia reconocido en todo el mundo, finalizó LATAM. EFE

sm/eav