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La aerolínea Level inaugura la única ruta directa entre Barcelona y Lima

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Barcelona, 3 jun (EFE).- La aerolínea Level ha inaugurado este miércoles su nueva ruta directa entre Barcelona y Lima, una conexión con la que se convierte en la única compañía que opera sin escalas entre ambas ciudades y con la que prevé ofrecer cerca de 80.000 plazas hasta marzo de 2027.

El vuelo inaugural ha despegado a las 13:55 horas desde el aeropuerto de Barcelona con destino a la capital peruana, según ha informado la compañía en un comunicado.

La nueva ruta operará inicialmente con tres frecuencias semanales, los miércoles, viernes y domingos.

Level, parte del grupo IAG (que integra también a Iberia o British Airways, entre otras aerolíneas), ha destacado que una de cada cuatro personas que viajan a Lima a través de Barcelona procede de otros puntos de España y Europa, sobre todo de Italia, lo que refleja la capacidad de la conexión para captar pasajeros en tránsito. EFE

gx/hm/may/rcf

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