La aerolínea marroquí RAM cancela vuelos a Doha y Dubái hasta el 31 de marzo por la guerra

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Rabat, 16 mar (EFE).- La aerolínea marroquí Royal Air Maroc (RAM) canceló de todos sus vuelos con destino y procedentes de Doha (Catar) y Dubái (Emiratos Árabes Unidos) hasta el 31 de marzo incluido, debido a la situación de inseguridad en Oriente Medio por la guerra.

En un comunicado, la compañía marroquí instó a los viajeros a verificar el estado de sus vuelos y actualizar sus datos en su página web, y aseguró que sigue de cerca la evolución del conflicto y comunicará cualquier novedad sobre su programación.

La medida afecta rutas clave como Casablanca-Doha y Casablanca-Dubái, en un contexto de crecientes restricciones al espacio aéreo en países de Oriente Medio.

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero dio inicio a una guerra que está teniendo importantes consecuencias para los países del golfo Pérsico, blanco de los ataques iraníes contra las bases e intereses estadounidenses en la región.

Por ello, los vuelos con origen o destino a Catar y Emiratos Árabes Unidos se han visto sujetos a suspensiones intermitentes por precaución desde el inicio del conflicto. EFE

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