The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La aerolínea marroquí RAM cancela vuelos a Doha y Dubái hasta el 31 de marzo por la guerra

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Rabat, 16 mar (EFE).- La aerolínea marroquí Royal Air Maroc (RAM) canceló de todos sus vuelos con destino y procedentes de Doha (Catar) y Dubái (Emiratos Árabes Unidos) hasta el 31 de marzo incluido, debido a la situación de inseguridad en Oriente Medio por la guerra.

En un comunicado, la compañía marroquí instó a los viajeros a verificar el estado de sus vuelos y actualizar sus datos en su página web, y aseguró que sigue de cerca la evolución del conflicto y comunicará cualquier novedad sobre su programación.

La medida afecta rutas clave como Casablanca-Doha y Casablanca-Dubái, en un contexto de crecientes restricciones al espacio aéreo en países de Oriente Medio.

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero dio inicio a una guerra que está teniendo importantes consecuencias para los países del golfo Pérsico, blanco de los ataques iraníes contra las bases e intereses estadounidenses en la región.

Por ello, los vuelos con origen o destino a Catar y Emiratos Árabes Unidos se han visto sujetos a suspensiones intermitentes por precaución desde el inicio del conflicto. EFE

ms/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR