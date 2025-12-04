La aerolínea panameña Copa Airlines suspende de manera temporal los vuelos a Venezuela

Ciudad de Panamá, 3 dic (EFE).- La panameña Copa Airlines anunció este miércoles que suspende de manera temporal sus vuelos desde y hacia Caracas «debido a intermitencias en una de las señales de navegación», un anuncio que se produce después de que muchas aerolíneas decidieran dejar de volar a Venezuela tras advertir el presidente estadounidense, Donald Trump, que el espacio aéreo sobre el país debe considerarse «cerrado en su totalidad».

«Copa Airlines informa que, debido a intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves reportadas por nuestros pilotos el día de hoy —situación que en ningún momento comprometió la seguridad operacional— hemos tomado la decisión preventiva de suspender temporalmente los vuelos desde y hacia Caracas el jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025», informó la aerolínea en un breve comunicado. EFE

