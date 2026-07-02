La aerolínea siria opera su primer vuelo directo desde Europa tras más de una década

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Damasco, 2 jul (EFE).- La compañía Syrian Airlines operó este jueves un vuelo directo entre Ámsterdam y Damasco, el primero de una aerolínea siria con destino a Europa en 14 años, tras el levantamiento de las sanciones europeas contra la empresa y en un contexto de reintegración internacional de Siria después de la caída del régimen de Bachar al Asad.

Este vuelo supone el restablecimiento de la primera ruta europea de la aerolínea nacional siria desde que dejó de operar en el continente en 2012, cuando la Unión Europea (UE) prohibió a Syrian Airlines utilizar sus aeropuertos por su presunto apoyo financiero al entonces Gobierno de Al Asad.

La reanudación de la conexión fue posible después de que la UE retirara en febrero de 2025 a la compañía de su lista de entidades sancionadas, una decisión enmarcada en las medidas adoptadas por Bruselas para favorecer la recuperación económica de Siria tras el derrocamiento de Al Asad en diciembre de 2024.

Según la agencia oficial de noticias siria SANA, la reapertura de la ruta entre Damasco y Ámsterdam forma parte de un plan para reconstruir la red internacional de Syrian Airlines.

La aerolínea ha ampliado su flota operativa de uno a cuatro aviones, ha incorporado por primera vez en 15 años sistemas digitales de reserva y pago y ha restablecido acuerdos técnicos con Airbus y Lufthansa Technik.

La recuperación del transporte aéreo sirio también se refleja en el regreso de compañías extranjeras al país: hasta el pasado mayo, 12 aerolíneas internacionales habían reanudado sus vuelos a Damasco y Alepo, entre ellas Qatar Airways, Royal Jordanian y Etihad, que en junio volvió a conectar Abu Dabi con la capital siria tras 14 años de interrupción.

En la jornada de ayer, la compañía aérea rumana de bajo coste Dan Air comenzó a operar vuelos regulares y directos entre Bucarest y la ciudad siria de Alepo, según informó SANA.

Además, Siria mantiene conversaciones con Alemania para restablecer los vuelos directos entre ambos países, una decisión que, según las autoridades sirias, podría conocerse este mes.

Desde la caída del régimen, además, Siria comenzó a retomar su estatus en la esfera internacional, ya que en mayo la UE anunció la retirada efectiva de siete entidades sirias de su listado de sanciones, entre ellas los ministerios de Interior y de Defensa, aunque renueva las vinculadas al régimen depuesto hasta junio de 2027. EFE

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